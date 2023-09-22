Блогер Карина Кросс рассказала о своих главных страхах

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что Карина Кросс (Карина Лазарьянц) — блогер и участница шоу "Победи свой страх", рассказала об одной из своих фобий — боязни темноты. Она призналась, что не спит при выключенном свете и всегда включает какой-то видеоролик на заднем фоне. Она также отметила, что никогда не засыпает одна. Для нее участие в таком шоу является новым опытом, так как ранее ей не приходилось преодолевать свои страхи.

Фото: Личный аккаунт Карины Кросс в Instagram

Кроме страха темноты, Карина также испытывает страх замкнутых пространств и "тупых людей". Она считает, что последний страх можно избегать, но вот с замкнутыми пространствами ей сложнее справиться.

Тем не менее блогер отметила, что не испытывает страха осуждения и хейта, даже на самом начальном этапе своего блогерского пути. Карина уверена в себе и своих действиях, и если она знает, ради чего она делает то, что делает, Кросс будет продолжать делать это, независимо от мнений других людей.

В заключение, Карина Кросс передает свой совет тем, кто мечтает о чем-то, но испытывает страхи:

"Ничто не может быть сильнее, чем твоя мечта".

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