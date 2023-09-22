Российская 45-летняя актриса Любовь Толкалина опубликовала на своей странице в соцсети предельно откровенное фото, сделанное во время отдыха в Венеции.
В кадре можно увидеть сама артистку, которая предстаёт перед подписчиками полностью обнажённой. Судя по полотенцу на пояснице, закутанным волосам и баночке с кремом рядом, Толкалина решила сфотографироваться сразу после выхода из душа.
"Баланс", — гласит лаконичная надпись автора на снимке.
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