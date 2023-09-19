Мэрилин Мэнсон оштрафован на $1,4 тысячи за плевок в оператора

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рокеру Мэрилину Мэнсону предъявлено обвинение за то, что он плюнул в оператора во время концерта в Нью-Гэмпшире в 2019 году. Суд в Нью-Гэмпшире обязал его выплатить штраф в размере 1,4 тысячи долларов и выполнить 20 часов общественных работ. Суд охарактеризовал действия Мэнсона как "вопиющие". Однако музыканту разрешили завершить свои общественные работы в Калифорнии. Он должен закончить эти часы к 4 февраля 2024 года.

Фото: openverse

Во время концерта 2019 года Мэнсон намеренно подошел к оператору, приблизил свое лицо к камере и плюнул в нее. Он также высморкался в ее руки. Первоначально Мэнсон оспаривал свою вину в 2021 году, и его адвокат предположил, что оператор должен был ожидать случайного контакта с различными выделениями, такими как слюна или сопли, во время посещения концерта. Если бы Мэнсона признали виновным, ему могло грозить тюремное заключение сроком до 1 года и штраф в размере 2000 долларов.

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Мэрилин Мэнсон пойдет под суд за плевок в оператора