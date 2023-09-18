Модель Виктория Боня отказывается показывать лицо после пластики

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и модель Виктория Боня отказывается показать свое лицо после хирургического вмешательства. По ее словам, она сама себе напоминает куклу из фильма ужасов "Пила".

Фото: prt scr youtube.com/Cергей Косенко

В прошлом месяце Боня легла под нож хирурга, чтобы сделать себе "лисьи глазки". Пока что она не готова показать результат преображения.

"Ребята, я знаю, что вы хотите видеть мое лицо. Но я пока не готова его показать. Сейчас я покажу, на кого я похожа. Первые две недели я напоминала себе вот этого чувака из фильма "Пила". Понимаете, почему я не показывала себя?" — объяснила модель.

Виктория Боня сделала себе пластическую операцию за 20 миллионов рублей, по ее словам, у нее нет времени заниматься гимнастикой.

Ранее Виктория Боня показала реакцию своих друзей на ее "новое" лицо.

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