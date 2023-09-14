Друзья Виктории Бони были шокированы преображением модели

Бизнесвумен Виктория Боня сделала себе пластику лица в конце августа, пока ее лицо не окончательно зажило, и многих оно пугает. Так, она показала свое лицо друзьям — блогер Сергею и Александре. Их реакция не понравилась знаменитости.

Фото: Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

"Сережа и Саша увидели мое лицо в первый раз. Я пока не показываю никому его. Ранняя стадия реабилитации", — заявила она.

В итоге друзья Бони слегка удивились ее преображению и спросили, будут ли еще какие-то изменения, ведь скорее всего еще даже не сошел отек после операции.

"Короче это начинает меня напрягать. Не та реакция, которую я ожидала, скажу честно. Да они просто мне завидуют", — отметила бизнесвумен.

Ранее Виктория Боня показала реакцию пластического хирурга на свое преображение.

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