Сергей Шнуров обвинил в отмене концерта группы "Ленинград" в Москве организаторов

Музыкант Сергей Шнуров рассказал об отмене запланированного на 16 сентября в Москве концерта группы "Ленинград". В беседе с РИА Новости певец заявил, что шоу внезапно отменил организатор ООО "АРТЛАЙФ", сославшись на "независящие причины".

Фото: en.wikipedia. org

По словам Шнурова, оригинал официального уведомления об отмене концерта пока не получен, а он и группа готовы к выступлению.

Однако в предстоящие выходные мероприятию, судя по всему, действительно не суждено состояться, отметил музыкант.

Артист добавил, что попытается сделать так, чтобы зрителям вернули денежные средства за проданные билеты как можно скорее. Если этого не произойдёт "в разумный срок", Шнуров пообещал обратиться в суд, чтобы также разобраться и в причине отмены выступления.

Отмечается, что организаторы концерта "Ленинграда" пока не прокомментировали информацию и не сообщили, почему шоу в "Лужниках" не состоится.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.