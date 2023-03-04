Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что информация о его отъезде из России, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности. Слухи музыкант опроверг в беседе с ТАСС в субботу.
Он призвал журналистов прекратить распускать не подтверждённые ни одним документом сплетни. Певец добавил, что он живёт в России.
Ранее в соцсетях сообщили, что артист якобы оформляет гражданство одной из европейских стран.
Недавно уехавшая в Израиль примадонна российской эстрады Алла Пугачёва опровергла слухи об ограблении и проблемах со здоровьем.
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