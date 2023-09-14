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Поэт Александр Шаганов рассказал об отношениях с Женей Белоусовым

1:02
Шоу-бизнес

Автор популярных песен Александр Шаганов в беседе с "Мослентой" вспомнил об отношениях с советским певцом Женей Белоусовым. Он напомнил, что 10 сентября артисту могло бы исполниться 59 лет.

Поэт Александр Шаганов рассказал об отношениях с Женей Белоусовым
Фото: prt scr youtube.com/PROжизнь

"Он был умным, ироничным, надежным, веселым. Белоусов никогда не унывал!" — отметил он.

Шаганов также рассказал, что их знакомство случилось задолго до обрушившейся на певца славы. Популярность пришла к нему после исполнения песни "Девочка моя синеглазая". Но сотрудничество началось уже после и продлилось четыре года, до смерти артиста.

"Уход Жени — невосполнимая потеря для нашей поп-музыки. Он был выбран зрителями, народом, его любили. И место Белоусова, на мой взгляд, так никто и не занял", — заявил поэт.

Ранее в Москве на Троекуровском кладбище был открыт памятник солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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