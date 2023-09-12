Приёмный отец Милохина заявил, что блогера вряд ли смогут призвать в армию

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Приёмный отец Дани Милохина заявил, что блогера, скорее всего, не смогут призвать на службу в Вооружённые силы РФ из-за проблем со зрением.

Фото: Openverse

По словам Дмитрия Тюленева, тиктокер не рассказывал родственникам о приезде в РФ. Он не исключил, что блогер прилетел всего на один день, а затем вернулся за границу. Как пояснил мужчина, Даня Милохин вряд ли пойдёт в армию, поскольку его зрение — минус 6,5. Блогер вынужден носить линзы.

"Я сомневаюсь, что он будет годен. По-моему, у него стоит "негоден" в военнике", — отметил Тюленев в беседе с Telegram-каналом Kub Mash.

Ранее руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к представителям Министерства обороны РФ с просьбой забрать Милохина в армию в рамках осеннего призыва. Она добавила, что во время службы тиктокер получит возможность продемонстрировать верность своей стране.

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