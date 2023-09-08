Гарик Харламов стал зятем Ларисы Гузеевой во время съёмок нового фильма

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Гарик Харламов и Лариса Гузеева впервые встретились лично на съёмочной площадке новогоднего фильма "Тёща", где юморист исполнил роль зятя телеведущей. По словам комика, она оказалась очень милой и весёлой в жизни. В момент их первой встречи Харламову приходилось объяснять, что его шутки над ведущей программы "Давай поженимся" не были злобными, и он чувствовал себя неловко из-за них.

Фото: кадр из художественного фильма "Теща"

"В первый день знакомства Лариса Андреевна сказала мне: "Я думала, ты меня ненавидишь". Я ответил: "Как я могу вас ненавидеть, если мы даже не знакомы?" — цитирует Харламова starhit.ru.

С этого началась их совместная работа. В итоге у них получился замечательный эксперимент.

Юморист подчёркивает, что в русской культуре отношения между зятем и тёщей обычно считаются сложными, но в нашем менталитете принято переводить все семейные конфликты в шутку. Новогодняя комедия "Тёща" именно об этом.

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