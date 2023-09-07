Трейлер кинокомедии "Теща" с Харламовым и Гузеевой появился в Сети

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Трейлер кинокомедии "Теща", в главных ролях в которой сыграли юморист Гарик Харламов и ведущая Лариса Гузеева, появился на YouTube-канале Central Partnership. Режиссером картины выступил Аскар Узабаев.

Фото: кадр из художественного фильма "Теща"

По сюжету Гарик Харламов и Лариса Гузеева сыграли непутевого зятя и властную тещу, которые испытывали друг к другу ненависть. Но на одном из семейных торжеств ситуация выходит из-под контроля, поэтому семья оказывается на грани развода.

Лариса Гузеева, сыгравшая тещу, признается, что не сразу приняла предложение сняться в картине.

"Меня привлекло то, что персонаж Тещи раскрывается по-новому. Но в то же время, она именно тот тип женщин, про который слагают анекдоты и частушки. Их все терпеть не могут, и я в том числе. Создавая ее образ в кадре, я полностью доверилась режиссеру, который в начале съемок сказал мне: "Я не дам тебе плохо сыграть!". Я поверила и пошла с ним", — призналась актриса.

Гарик Харламов же отметил, что отношения зятя и тещи это тот особый тип отношений, про который слагают легенды и шутки.

Артист отмечает, что на съемочной площадке старые размолвки тоже разрешались с юмором.

"В первый день знакомства Лариса Андреевна сказала мне: "Я думала, ты меня ненавидишь”. Я же ответил: "Как я могу Вас ненавидеть, если мы даже не знакомы”. Так и начали работать, было весело, а в итоге получился очень крутой эксперимент", — считает шоумен.

Ранее телеведущая Лариса Гузеева рассказала, почему стала добрее к людям.

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