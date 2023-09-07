Историк моды и экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев рассказал, что певица Лолита Милявская на него обижена из-за критики ее стиля.
Она обиделась на Александра после того, как он указал на ее лишний вес и любовь в обтягивающим нарядам. Он постирал, что ее стиль граничит с вульгарностью.
"Я считаю, что между женщиной и ее платьем должна быть дистанция. А она была в теле и очень любила себя обтягивать. Это создавало эффект микояновской колбасы", — приводит слова Васильева издание The Voice.
Позднее Лолита прислушалась к словам стилиста и сменила стиль. Он отметил, что она еще и похудела.
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