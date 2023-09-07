Историк моды Александр Васильев обидел Лолиту и назвал "колбасой"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Историк моды и экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев рассказал, что певица Лолита Милявская на него обижена из-за критики ее стиля.

Фото: Инстаграм-аккаунт Александра Васильева

Она обиделась на Александра после того, как он указал на ее лишний вес и любовь в обтягивающим нарядам. Он постирал, что ее стиль граничит с вульгарностью.

"Я считаю, что между женщиной и ее платьем должна быть дистанция. А она была в теле и очень любила себя обтягивать. Это создавало эффект микояновской колбасы", — приводит слова Васильева издание The Voice.

Позднее Лолита прислушалась к словам стилиста и сменила стиль. Он отметил, что она еще и похудела.

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