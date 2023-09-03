Журналистка Ксения Собчак ответила Бородиной на критику ее стиля

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак несколько дней назад решила поэкспериментировать с одеждой и опубликовала снимки в соцсетях. Ее бывшая коллега по шоу "Дом-2" Ксения Бородина прокомментировала их, отметив, что выбор образа неудачный.

Фото: личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм

Ксения Анатольевна не стала терпеть оскорблений в свой адрес и ответила Бородиной в резкой форме.

"Дорогая, даже если ты перестала одеваться на Черкизоне, и считаешь Алеко почти что Дуниной современности (впрочем, ты вряд ли знаешь, кто это), не стоит давать советы, о которых тебя не просят", — написала Собчак.

Напомним, что Ксения Собчак в новом образе предстала в рваных джинсах и черной майке с большими вырезами, откуда вываливалась грудь журналистки.

Ранее Ксения Собчак поделилась мнением по поводу шуток про песню Михаила Шуфутинского "Третье сентября".

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