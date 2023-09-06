Актриса Талызина рассказала об отказе Ахеджаковой сниматься в продолжении "Иронии судьбы"

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Валентина Талызина в этом году отмечает начало своей карьеры в кино — в 1963 году вышел первый фильм с ее участием "Человек, который сомневается". В честь такого юбилея она дала большое интервью "Вечерней Москве".

Фото: prt scr youtube.com/ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

В ходе беседы с журналистами зашел разговор и про конфликт с Лией Ахеджаковой. В недавнем интервью Вячеславу Манучарову Талызина заявила, что не считает коллегу артисткой.

В новом разговоре Валентина Илларионовна отметила, что никакого конфликта между ними не было, и она не знает, почему Ахеджакова не хотела сниматься во второй части "Иронии судьбы".

"Не знаю, спросите у нее. Она, по-моему, поссорилась с руководством Первого канала. Господи, ну о чем мы говорим? Надо поговорить о том, как Талызина озвучивала, как читала стихи. Сейчас все возмущаются: "А почему вы не играли в "Иронии судьбы" главную роль?" — возмутилась артистка.

По ее словам, режиссер картины Эльдар Рязанов даже не позвал ее на кастинг — он рассматривал Светлану Немоляева, Людмилу Гурченко, а Талызина не звал.

Ранее Валентина Талызина ответила на критику Михаила Ширвиндта, который назвал ее "полоумной старухой".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.