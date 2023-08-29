Актриса Валентина Талызина ответила на оскорбления Михаила Ширвиндта

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Народная артистка РСФСР Валентина Талызина напомнила Михаилу Ширвиндту о своих заслугах, который оскорбил ее и назвал "полоумной старухой".

Фото: prt scr youtube.com/ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Телеведущий и актер Михаил Ширвиндт обрушился с критикой на Валентину Талызину после ее недавнего интервью, в котором она нелестно отозвалась о сбежавших из России коллегах. Актриса ответила сыну Александра Ширвиндта на оскорбления в свой адрес.

"Можете ему передать, что полоумная старуха играет в театре Моссовета 65 лет. Как его дедушка или отец. Эта полоумная старуха сейчас играет главную роль в спектакле Островского "Волки и овцы". Главную роль. И на спектакль невозможно достать билеты. У нас каждый спектакль — полный биток. Вот полоумная старуха. Как она устроилась!" — возмутилась Талызина в комментарии изданию Regnum.

В своей публикации младший-Ширвиндт также раскритиковал Вячеслава Манучарова, к которому пришла на интервью 88-летняя Талызина. Интервьюер не стал терпеть нападки и ответил Михаилу.

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