Певица Лолита назвала красивое белье секретом своей привлекательности

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Лолита Милявская в этом году отметит свое 60-летие. Несмотря на почетный возраст, артистка продолжает вести себя развязно.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Недавно Милявская рассказала, что хранит дома белье из секс-шопа, которое в свое время оптом скупила в секс-шопе в Германии. Артистка считает это белье одним из секретов своей популярности у мужчин.

В эфире "Ты не поверишь!" Лолита также рассказала о своем любимом инструменте — кусторезе. По ее словам, в этом году она выстригла все растения на своем участке в Болгарии в форме яиц.

"Вы думаете, это первый кусторез в моих руках? Вы думаете, я ножницами не могла сделать все то же самое? Я всю жизнь делала обрезание тем, кто не очень меня достоин", — шутит Милявская.

Ранее певица Лолита рассказала, что каждые 7-8 лет делает пластику.

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