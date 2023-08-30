Певица Лолита Милявская каждые 8 лет делает пластику век

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Лолита Милявская в свои 59 лет выглядит значительно моложе. Артистка не скрывает, что сохранять молодость ей помогают пластические хирурги.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

В беседе с журналистами "Пятого канала" Лолита призналась, что регулярно проводит пластику век. Также она делала операцию, которая связанна с профессиональной деятельностью певицы.

"Я из тех, кто подрезал подбородок, потому что он провисает от вокала. В том числе мышцы слабеют. И раз в семь или восемь лет — это глаза. Потому что от ежедневного макияжа у тебя просто вот так оттопыриваются веки", — призналась артистка.

Певица также отметила, что никогда не делала липосакции и резекцию желудка. По ее словам, похудеть ей удалось благодаря хорошему эндокринологу, которая подобрала ей подходящую схему питания. Звезда отметила, что благодаря этому рациону ей удается держать себя в форме.

Милявская признается, что иногда у нее случаются срывы, поскольку ей сложно отказать себе в любимых лакомствах. Например, недавно во время гастролей певица ежедневно ела по несколько мороженных, а также свежие булочки, из-за чего перестала влезать в концертные костюмы.

Ранее в Сети рассказали, кто бы мог стать преемницей Аллы Пугачевой в России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.