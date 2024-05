Сэкономьте на штрафах ГИБДД: секреты 50-процентной скидки раскрыты

С 1 января 2016 года в России введена система 50-процентной скидки при оплате штрафов ГИБДД. Однако не все нарушения подпадают под эту льготу, и для ее получения необходимо оплатить штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления, а не с момента его вручения. Если постановление вручено инспектором непосредственно, срок известен сразу. Однако с нарушениями, зафиксированными камерами, письмо может прийти позже, сокращая время для льготной оплаты.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0