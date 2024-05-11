Сэкономьте на штрафах ГИБДД: секреты 50-процентной скидки раскрыты

Как и когда оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой: полный разбор льготы

С 1 января 2016 года в России введена система 50-процентной скидки при оплате штрафов ГИБДД. Однако не все нарушения подпадают под эту льготу, и для ее получения необходимо оплатить штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления, а не с момента его вручения. Если постановление вручено инспектором непосредственно, срок известен сразу. Однако с нарушениями, зафиксированными камерами, письмо может прийти позже, сокращая время для льготной оплаты.

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Скидка применяется к нарушениям, включающим неправильное управление незарегистрированным авто, отсутствие необходимых документов, нарушение правил дорожного движения (разметка, знаки, маневрирование, обгон, обочина, остановка и др.), отсутствие полиса ОСАГО. Однако она не распространяется на более серьезные нарушения, такие как повторное управление незарегистрированным авто, вождение в состоянии алкогольного опьянения, отказ от медосвидетельствования и другие.

Чтобы не пропустить срок льготной оплаты, рекомендуется настроить автоматическое получение данных о штрафах на портале Госуслуг или регулярно проверять информацию на сайте ГИБДД. Своевременная оплата поможет избежать дополнительных финансовых затрат и наказаний.