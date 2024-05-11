Кошки до мурашек боятся находиться на кухне: в чем причина

Эксперты рассказали, почему кошки боятся быть на кухне

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы считаете, что кухня привлекает кошек только из-за еды, то вы правы, но лишь частично. Есть и другие причины, объясняющие привязанность наших четвероногих друзей к этому месту.

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Например, кошки часто ведут себя как инспекторы, которые следуют на кухню за хозяином, вернувшимся с покупками. Они тщательно изучают содержимое сумок, убеждаясь, что человек не забыл купить что-нибудь аппетитное.

Кошки также любят пробовать разные вкусности, даже если не чувствуют голода, и никогда не упустят шанс выпросить лакомство. К тому же, эти животные известны своей упрямостью и не признают запретов. Если пытаться отучить их прыгать на кухонный стол, они будут появляться там ещё чаще.

Не последнюю роль играют и ароматы, которые исходят с кухни.

Кроме того, кошки — социальные существа. Поскольку кухня часто становится местом семейных сборов, неудивительно, что кошка стремится быть в центре внимания, ведь она также является полноправным членом семьи.