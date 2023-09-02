Актер Сергей Гармаш признался, что создатели киноленты "Чебурашка" уже работают над продолжением картины.
Он отметил, что в настоящее время идет работа над созданием сценария для продолжения успешного проекта.
"Пишут очень старательно", — приводит его слова "КП".
По словам Сергея Гармаша, именно хороший сценарий стал ключевым фактором успеха фильма "Чебурашка". Он еще в апреле этого года говорил о работе над продолжением картины, но тогда режиссер Дмитрий Дьяченко опроверг слухи о съемках второй части "Чебурашки".
По сюжету Чебурашка попадает в небольшой приморский городок из далекой страны с апельсиновыми садами. Роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов и другие.
Ранее на вопрос о продолжении картины "Чебурашка" ответила Ольга Кузьмина, озвучившая главного персонажа.
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