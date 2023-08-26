Актриса Ольга Кузьмина опровергла новости о съемках второй части "Чебурашки"

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кинокартина "Чебурашка" затронула сердца многих зрителей, которые рассчитывают на выход продолжения полюбившейся истории. Актриса Ольга Кузмина, подарившая голос главному персонажу, разочаровала фанатов — продолжения не будет.

Она призналась, что никакой информации о выходе новой части у нее, тем более, сейчас карьеру она приостановила. В скором времени Ольга станет мамой во второй раз, на свет должна появиться долгожданная дочь.

"Я слухи не распространяю, но лично у меня никакой информации нет", — приводит слова актрисы Teleprogramma. pro.

Отцом девочки стал шоумен Евгений Апанасевич, замуж за которого Кузьмина вышла уже будучи в положении этим летом.

Ранее Ольга Кузьмина показала несколько кадров с прошедшей свадьбы.

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