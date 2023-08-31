На певицу Аллу Пугачёву подали в суд за то, что она задолжала чуть больше 15 тысяч столичным газовикам. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
Согласно данным источника, артистка не оплатила сумму в размере 15 536 рублей компании "Газпром межрегионгаз" за май и июнь — за потребление газа. В ближайшее время суд приступит к рассмотрению этого дела.
Также стало известно, что Примадонна имеет в собственности земельный участок площадью 1,2 тысячи квадратных метров в ДСК "Творчество", который расположен в московском поселении Первомайском.
Ранее сообщалось, что директор Пугачёвой опровергла сообщения о возвращении певицы в Россию.
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