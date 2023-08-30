Директор Аллы Пугачевой опровергла сообщения о возвращении певицы в Россию

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Парикмахер Джордж Ровалс, который работал с Аллой Пугачевой, накануне рассказал, что Примадонна в ближайшее время планирует вернуться на родину. Журналисты издания "Абзац" попросили прокомментировать помощницу певицы это сообщение.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

По словам Елены Чупраковой, она не знает этого стилиста, который распустил слух о возвращении Аллы Борисовны в Россию. Она опровергла его слова.

"Я не знаю, кто это, никакой информации о ее приезде нет. Она нормально себя чувствует. На сцену пока не собирается. О ее творческих планах я не в курсе", — поделилась Чупракова.

Напомним, что Алла Пугачева покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Артистка вместе с мужем и детьми эмигрировали в Израиль, а последние месяцы семья проводит в Латвии.

Ранее Ксения Собчак ответила словами Пугачевой на критику ее заграничного отпуска.

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