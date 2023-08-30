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Шоумен Сергей Светлакова заработал 119 миллионов рублей на своей киностудии

0:54
Шоу-бизнес

Российский шоумен Сергей Светлаков в 2018 году основал продюсерскую компанию "Студия Свердловск", которая занимается созданием кино, сериалов и телевизионных шоу. За 2022 год чистая прибыл организации составила 1,7 млн рублей.

Шоумен Сергей Светлакова заработал 119 миллионов рублей на своей киностудии
Фото: prt scr youtube.com/СТС

Telegram-канал "Звездач" опубликовал финансовый отчет компании Светлакова, согласно которому, выручка студии составила 119 миллионов рублей. При этом недавно стало известно, что Сергей эксклюзивно снял для телеканала ТНТ многосерийный фильм "Казачок".

Ранее стало известно, что Сергей Светлаков спустя пять лет вернулся на канал ТНТ. Появление вместе с женой на мероприятии PREMIER, посвященному новому сезону, стало радостной неожиданностью для поклонников.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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