Актриса Равшана Куркова поделилась советом по воспитанию детей

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Равшана Куркова недавно сообщила, что весной этого года стала мамой. Артистка до последнего скрывала свою вторую беременность, поэтому новость о рождении ребенка стала неожиданной для всех фанатов.

Фото: prt scr youtube.com/Кино в деталях

Актриса не стала сидеть в декретном отпуске и уже снимается в кино. Недавно в беседе с журналистами Woman.ru она поделилась своим главным принципом воспитания детей.

"Родителям не стоит забывать, что в погоне за ''дать детям все самое лучшее'', они зачастую забывают о главном — родительском внимании", — поделилась артистка.

В новой картине "Не одна дома" Куркова сыграла "непутевую" маму, которая практически не уделяет внимания своему ребенку. Известно, что фильм выйдет в марте 2024 года, а ее коллегами по съемкам стали блогеры Дава и Милана Хаметова.

Ранее актриса Равшана Куркова поделилась редким снимком 3-летнего сына Гаспара.

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