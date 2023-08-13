Российская актриса Равшана Куркова редко делится в социальных сетях подробностями личной жизни. Однако недавно она решила порадовать своих поклонников.
Артистка опубликовала в своем блоге фотографию старшего сына Гаспара. В кадре мальчик в стильном образе гуляет по улице и радостно улыбается. В комментариях поклонники отметили, что Гаспар похож на маму.
Гаспар родился в отношениях актрисы с бизнесменом Сергеем Амаряном в 2020 году. Равшана продолжает скрывать личную жизнь, поэтому день и месяц рождения мальчика остаются неизвестны.
Стоит отметить, что весной этого года Куркова вновь стала мамой. Куркова скрывает имя девочки, как и другие подробности личной жизни.
Ранее журналистам удалось узнать у Равшаны Курковой подробности про отношения сына Гаспара и новорожденной дочери.
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