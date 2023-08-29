Телеведущая Лариса Гузеева появилась на съемках нового сезона "Давай поженимся!" со своей собакой Жужей. Она объяснила, что благодаря своему питомцу стала намного добрее.
"Я вдруг влюбилась во всех животных мира, просто ложусь на землю к чужим собакам и начинаю с ними играть. Думаешь, я почему раньше такая злая была? Потому что у меня Жужи не было. А теперь она со мной, моя девочка", — рассказала артистка.
Ее соведущая Роза Сябитова пришла на съемки со своей дочерью, которая недавно стала мамой. Гузеева призналась, что рада видеть свою коллегу, с которой они снимаются уже 15 лет.
"Розочка, я дико рада тебя видеть, моя ты золотая. Представляешь, мы уже 15 лет снимаем — это целая жизнь. Когда я пришла на программу, то Лелька моя (дочь Гузеевой — прим. ред.) училась во втором классе", — поделилась Гузеева.
Ранее стало известно, что в новом сезоне "Давай поженимся!" появится новая соведущая.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.