Телеведущая Лариса Гузеева стала добрее благодаря своей собаке Жуже

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева появилась на съемках нового сезона "Давай поженимся!" со своей собакой Жужей. Она объяснила, что благодаря своему питомцу стала намного добрее.

Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

"Я вдруг влюбилась во всех животных мира, просто ложусь на землю к чужим собакам и начинаю с ними играть. Думаешь, я почему раньше такая злая была? Потому что у меня Жужи не было. А теперь она со мной, моя девочка", — рассказала артистка.

Ее соведущая Роза Сябитова пришла на съемки со своей дочерью, которая недавно стала мамой. Гузеева призналась, что рада видеть свою коллегу, с которой они снимаются уже 15 лет.

"Розочка, я дико рада тебя видеть, моя ты золотая. Представляешь, мы уже 15 лет снимаем — это целая жизнь. Когда я пришла на программу, то Лелька моя (дочь Гузеевой — прим. ред.) училась во втором классе", — поделилась Гузеева.

Ранее стало известно, что в новом сезоне "Давай поженимся!" появится новая соведущая.

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