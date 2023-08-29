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Телеведущая Лариса Гузеева стала добрее благодаря своей собаке Жуже

1:07
Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева появилась на съемках нового сезона "Давай поженимся!" со своей собакой Жужей. Она объяснила, что благодаря своему питомцу стала намного добрее.

Телеведущая Лариса Гузеева стала добрее благодаря своей собаке Жуже
Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

"Я вдруг влюбилась во всех животных мира, просто ложусь на землю к чужим собакам и начинаю с ними играть. Думаешь, я почему раньше такая злая была? Потому что у меня Жужи не было. А теперь она со мной, моя девочка", — рассказала артистка.

Ее соведущая Роза Сябитова пришла на съемки со своей дочерью, которая недавно стала мамой. Гузеева призналась, что рада видеть свою коллегу, с которой они снимаются уже 15 лет.

"Розочка, я дико рада тебя видеть, моя ты золотая. Представляешь, мы уже 15 лет снимаем — это целая жизнь. Когда я пришла на программу, то Лелька моя (дочь Гузеевой — прим. ред.) училась во втором классе", — поделилась Гузеева.

Ранее стало известно, что в новом сезоне "Давай поженимся!" появится новая соведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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