Модель Хайди Клум опровергла слухи о потреблении всего 900 калорий в день

Слухи о том, что немецкая супермодель потребляет всего 900 калорий в день, сильно разозлили Хайди Клум. Она считает "безумием" распространившуюся информацию. Ее слова приводит Daily Express.
Модель призналась, что терпеть не может такую ложь, так как кто-то может в нее поверить и начать повторять за ней.
"Если бы я потребляла 900 калорий в день, я была бы похожа на зубочистку. Эта информация выходит за рамки безумия", — заявила Клум.
Она отметила, что старается ответственно относиться к той информации, что распространяется про нее и может негативно повлиять на здоровье других людей. При этом ее коллега София Вергара, с которой они вместе ведут шоу "Америка ищет таланты", призналась в совместном поедании сандвичей в перерывах.
Как отметила Клум, она просто отказалась от еды после 20:00, а с утра предпочитает три яйца пашот и куриный бульон.
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