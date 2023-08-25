Жена Дмитрия Диброва похвасталась фигурой на фоне слухов о беременности

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дмитрий и Полина Диброва отправились в отпуск в Турцию, откуда бизнесвумен делится фотоснимками с пляжа.

Фото: личный аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм

Снимок в купальнике и соломенной шляпе она сопроводила подписью о том, что тренируется два раза в день. Скорее всего, такой пост был навеян слухами о четвертой беременности женщины.

Она рассказала, что каждое утро начинает с пробежки, а затем тренируется, чтобы укрепить мышцы всего тела. По ее словам, "результат не заставляет себя ждать".

Подписчики пришли в восторг от внешнего вида Полины Дибровой и отметили ее прекрасную фигуру.

Ранее Ксения Бородина рассказала, что отказалась мучного и сладкого, а также перестала употреблять алкоголь, чтобы сохранить свою фигуру.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.