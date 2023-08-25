Дмитрий и Полина Диброва отправились в отпуск в Турцию, откуда бизнесвумен делится фотоснимками с пляжа.
Снимок в купальнике и соломенной шляпе она сопроводила подписью о том, что тренируется два раза в день. Скорее всего, такой пост был навеян слухами о четвертой беременности женщины.
Она рассказала, что каждое утро начинает с пробежки, а затем тренируется, чтобы укрепить мышцы всего тела. По ее словам, "результат не заставляет себя ждать".
Подписчики пришли в восторг от внешнего вида Полины Дибровой и отметили ее прекрасную фигуру.
Ранее Ксения Бородина рассказала, что отказалась мучного и сладкого, а также перестала употреблять алкоголь, чтобы сохранить свою фигуру.
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