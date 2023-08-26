Бывший «ангел» Victoria’s Secret Жозефин Скривер впервые стала мамой

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

30-летняя супермодель и ее муж, музыкант Александр Делеон (также известный как Боунс), приветствовали своего первого совместного ребенка. Дочь супругов назвали Аврора Джеймс. Жозефина поделилась трогательной фотографией в своих социальных сетях, на которой крошечная ручка новорожденного сжимает пальцы как ее, так и ее мужа.

Фото: Личный Инстаграм-аккаунт Жозефин Скривер

В подписи Скривер постаралась сделать все просто, написав "Аврора Джеймс" вместе со звездным эмодзи. Датская модель объявила о своей беременности в мае этого года, поделившись фотографией, на которой был виден ее животик. Джозефина и Александр Делеон состоят в отношениях с 2013 года, а пять лет спустя они обручились. Пара планировала пожениться в 2022 году, но их свадьбу пришлось отложить из-за пандемии COVID-19.

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