Тото Кутуньо похоронили в Милане под его легендарную песню L'italiano

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StarHit пишет, что прощание с легендарным исполнителем песни "L'italiano" Тото Кутуньо прошло в римской церкви Santi Nereo e Achilleo. Траурная церемония началась в 11:00 по местному времени и собрала не только близких и коллег певца, но и поклонников со всего мира.

Фото: "File:Toto cutugno en 2014.jpg" by Michaël Bemelmans is licensed under CC BY-SA 4.0.

Похороны маэстро состоялись в миланской базилике Санти-Нерео-эд-Акиллео. Коричневый гроб с телом Тото был нести под аплодисменты и песню "L'italiano". В помещении не хватило места для всех пришедших, что свидетельствует о массовой поддержке и уважении к певцу.

На прощании были замечены исполнители Джанни Моранди и Пупо (Энцо Гинацци), которые назвали Тото Кутуньо великим другом, великим человеком и великим артистом.

Напомним, что Тото провел последние месяцы своей жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане. В конце лета его состояние ухудшилось, и врачи не покидали его бок ни на шаг. Тото Кутуньо скончался 22 августа после долгой борьбы с раком, с которым он боролся в течение 11 лет.

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https://www.youtube.com/watch?v=TYtdYslLY9I