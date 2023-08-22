Модель Виктория Лопырева ответила на слухи о романе с супругом Алсу

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Виктория Лопырева публично обратилась к тем людям, которые распускают слухи о б ее романе с бизнесменом Яном Абрамовым, женатым на певице Алсу. Она заявила, что не понимает, кому понадобился этот вброс про нее и Алсу, но никакой сенсации тут нет.

Фото: prt scr youtube.com/Ляйсан Утяшева

"Сериала не будет, расходимся", — высказалась телеведущая в личном блоге.

Виктория Лопырева замужем за Игорем Булатовым, от которого она родила сына Марка Леонеля. А Ян Абрамов женат на певице Алсу, у них в семье трое детей. В последнее время в Сети часто появляются слухи о расставании супругов, однако никто из них это не комментирует.

Ранее Виктория Лопырева рассказала, что качественный сон помогает дольше оставаться свежей и молодой.

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