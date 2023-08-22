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Актриса Лия Ахеджакова расплакалась на прощании с Игорем Ясуловичем

1:46
Шоу-бизнес

Прощание с легендарным артистом проходило на сцене Московского театра юного зрителя. Среди сотен друзей и коллег актера была замечена Лия Ахеджакова. Звезда решила произнести речь у гроба и не смогла сдержать слез.

Актриса Лия Ахеджакова расплакалась на прощании с Игорем Ясуловичем
Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

На опубликованном в Сети видео актриса рассказала, что общается не просто со своим коллегой, а с другом ее юности. Ахеджакова подчеркнула, что Ясулович обладал очаровательным характером и никогда не испытывал зависти к коллегам.

"Уходит наше поколение. Все время встречаемся, прощаясь. Ушли мои любимые партнеры. Игоречек, друг моей молодости, эта дружба протянулась на нашу всю жизнь до последнего. Один из самых очаровательных людей, которых мне пришлось встретить в театре. Один из самых интеллигентных", — сказала 85-летняя актриса и расплакалась.

Звезда выразила надежду, что у Игоря Николаевича были ученики, которые смогли перенять у него не только актерский опыт, но и благородство актера. В Сети обратили внимание, что звезда советского кино заметно осунулась на фоне постоянной критики из-за ее политической позиции.

Напомним, что 18 июля 2023 года Игорь Ясулович попал в больницу из-за острого повреждения почек. Актеру провели несколько операций и подключили к ИВЛ. В августе состояние Ясуловича улучшилось, и врачи отпустили пациента домой. 
 
Спустя неделю после выписки сердце артиста остановилось. Игорь Николаевич скончался в своей московской квартире 19 августа в возрасте 81 года

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