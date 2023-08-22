Рэпер Моргенштерн* жалеет о своей эмиграции в США

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн*, который теперь обозначен как физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, недавно выразил сожаление по поводу своего решения эмигрировать в Соединенные Штаты и работать там. В видео, размещенном на его канале YouTube, он откровенно признался в своих чувствах, заявив: "Мне не нравится. Я бы в Америке не жил никогда. Я скучаю по родине. Однажды, может, и вернусь в Россию".

Фото: Личный Инстаграмм-аккаунт Моргенштерна

Моргенштерн поделился, что его попытки оставить след в Соединенных Штатах и сотрудничать с местными музыкантами были встречены разочарованием из-за того, что он назвал чрезмерным капитализмом и ощущаемым отсутствием сострадания.

Он открыто признал: "Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку".

Артист выразил свое желание воссоединиться со своими русскими корнями и снова создавать музыку для своих сограждан. Он выразил сильное желание вернуться на российскую музыкальную сцену и создавать песни, которые находят отклик у местных жителей.

В мае Алишер Моргенштерн был внесён в список лиц, выполняющих функции иностранного агента в связи с получением финансирования с Украины и из Израиля. С момента своего отъезда из России доходы рэпера от рекламы сократились на 80%.

* - включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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Моргенштерн рассказал о депрессии в эмиграции