Певица Вика Цыганова дала достойный ответ оскорблявшей россиян Лайме Вайкуле

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова в беседе с журналистами заявила, что слова Лаймы Вайкуле по поводу проведения СВО, а также о россиянах в целом, ее совсем не трогают.

Фото: prt scr youtube.com/СОВА

"Я такие интервью не смотрю. Некоторые с брезгливостью глядят на зажравшихся и на бабушек, которые потеряли свой стыд", — ответила певица.

Артистка заявила, что продвигаемые ими античеловеческие ценности не имеют ничего общего с национальными интересами России. Именно поэтому добровольный уход Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачевой, а также им подобных, идут лишь на пользу России.

"Это против всего русского, и, наверное, правильно Вайкуле выбрала местом жительства свою историческую родину. А нам таких ориентиров не надо. У сбежавших артистов всё это в норме. Они занимаются обманом, мимикрией, подменой чувств", — заключила артистка.

Ранее стало известно, что Раймонд Паулс не пустил Аллу Пугачеву на прощание с покойной супругой.

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