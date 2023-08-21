Композитор Раймонд Паулс не позвал на прощание с покойной супругой Пугачеву

Советский композитор Раймонд Паулс не пустил певицу Аллу Пугачеву на прощание со скончавшейся супругой. Об этом пишет издание "Экспресс газета".

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Раймонда Паулса

По информации журналистов, у гроба были всего пять человек — сам Раймонд, его дочь с супругом и две внучки.

При этом Пугачева и другие близкие друзья Светланы Епифановой (настоящее имя жены Паулса) получили уведомление: более масштабная церемония прощания состоится после захоронения урны с прахом.

Сама Алла Пугачева была близко знакома с женой Раймонда Паулса и всегда была желанным гостем в их доме. Именно она настояла на госпитализации женщины после того, как узнала, что та упала в туалете. Но Светлана не перенесла операцию, выяснилось, что у нее были метастазы.

Ранее певица Лайма Вайкуле рассказала, что Раймонд Паулс в одиночестве переживает уход жены. Он не любит выставлять напоказ свои чувства и эмоции.

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