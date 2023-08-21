Актер Камиль Ларин рассказал о бытовых обязанностях супруги

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Камиль Ларин в интервью порталу "Газета.ru" рассказал, как в его семье распределены бытовые обязанности.

Фото: prt scr youtube.com/СТС

Звезда "Квартера И" женился второй раз 2014 году на Екатерине Андреевой. Пара воспитывает двоих детей: восьмилетнего Данияра и шестилетнюю Лейсан. По словам Ларина, у них не возникает споров в семье из-за бытовых обязанностей.

"Бытовые обязанности мы по-разному распределяем в семье: иногда что-то жена делает, а иногда я. По поводу готовки, ну как считаете, как может у татарина жена не готовить? Да на кой она тогда нужна! Конечно, моя супруга готовит и делает это регулярно. А то, что происходит в быту, пусть это будет тайной. Главное, как мы относимся к жизни. Все это написано на наших лицах", — поделился артист.

Ранее актер признавался журналистам, что идеальным воплощением женщины считает свою мать. По его словам, его нынешняя супруга очень похожа на нее. Самыми важными качествами в жене он считает трудолюбие, верность, внимание к мужу и чувство юмора.