Российский актер Камиль Ларин в интервью порталу "Газета.ru" рассказал, как в его семье распределены бытовые обязанности.
Звезда "Квартера И" женился второй раз 2014 году на Екатерине Андреевой. Пара воспитывает двоих детей: восьмилетнего Данияра и шестилетнюю Лейсан. По словам Ларина, у них не возникает споров в семье из-за бытовых обязанностей.
"Бытовые обязанности мы по-разному распределяем в семье: иногда что-то жена делает, а иногда я. По поводу готовки, ну как считаете, как может у татарина жена не готовить? Да на кой она тогда нужна! Конечно, моя супруга готовит и делает это регулярно. А то, что происходит в быту, пусть это будет тайной. Главное, как мы относимся к жизни. Все это написано на наших лицах", — поделился артист.
Ранее актер признавался журналистам, что идеальным воплощением женщины считает свою мать. По его словам, его нынешняя супруга очень похожа на нее. Самыми важными качествами в жене он считает трудолюбие, верность, внимание к мужу и чувство юмора.
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