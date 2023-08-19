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Лада Дэнс впервые после ДТП вышла на сцену на Дне города в Нижнем Новгороде

0:54
Шоу-бизнес

Певица Лада Дэнс впервые после серьёзной аварии вышла на сцену. Артистка выступила на Дне города в Нижнем Новгороде, несмотря на перенесённые две операции. Об этом рассказал директор певицы Сергей Пудовкин.

Лада Дэнс впервые после ДТП вышла на сцену на Дне города в Нижнем Новгороде
Фото: Фото из ВК-аккаунта певицы https://vk.com/lada_dance_official

Продюсер уточнил, что во время выступления Лады Дэнс на сцене рядом дежурили врачи.

"Есть ответственность перед зрителем, да, был медицинский персонал, который контролировал это выступление, да, было сопровождение, я имею ввиду медицинское сопровождение", — сказал Пудовкин в разговоре с РИА Новости.

Директор певицы добавил, что не обошлось без обезболивающих препаратов, без которых артистка просто не выдержала бы это выступление.

ДТП с участием Лады Дэнс случилось 5 августа в Подмосковье. Кроме певицы, травмы получили ещё три человека.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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