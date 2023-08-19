Певица Лада Дэнс впервые после серьёзной аварии вышла на сцену. Артистка выступила на Дне города в Нижнем Новгороде, несмотря на перенесённые две операции. Об этом рассказал директор певицы Сергей Пудовкин.
Продюсер уточнил, что во время выступления Лады Дэнс на сцене рядом дежурили врачи.
"Есть ответственность перед зрителем, да, был медицинский персонал, который контролировал это выступление, да, было сопровождение, я имею ввиду медицинское сопровождение", — сказал Пудовкин в разговоре с РИА Новости.
Директор певицы добавил, что не обошлось без обезболивающих препаратов, без которых артистка просто не выдержала бы это выступление.
ДТП с участием Лады Дэнс случилось 5 августа в Подмосковье. Кроме певицы, травмы получили ещё три человека.
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