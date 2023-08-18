Телеведущий Андрей Малахов провел съемки с обездвиженной Ладой Дэнс в больнице

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Андрей Малахов рассказал в своем Telegram-канале, что в скором времени на "России 1" выйдет спецвыпуск, посвященный ДТП с Ладой Дэнс. Для этого артист навестил певицу в больнице.

Фото: личный телеграм-канал Андрея Малахова

Малахов опубликовал в соцсетях несколько кадров с пострадавшей звездой. На опубликованных кадрах видно, что певица лежит обездвиженная в больничной койке: у нее перебинтована голова, а на шее надет специальный фиксатор. Телеведущий подарил певице букет цветов, а также поцеловал ей руку.

"Лада, держись! Скоро в эфире", — подписал фото телеведущий.

Напомним, что 5 августа произошло в серьезное ДТП в Подмосковье, в котором столкнулись три автомобиля. Певица в момент аварии находилась на заднем пассажирском кресле. Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника. Кроме того, ей потребуется помощь пластических хирургов, чтобы избавиться от следов катастрофы на лице и теле.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.