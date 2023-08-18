Телеведущая Ксения Бородина рассказала о своем страхе одиночества

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская телеведущая Ксения Бородина поделилась с поклонниками в социальных сетях своими страхами. По словам звезды, больше всего она боится остаться одна.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм

Ведущая "Дома-2" призналась, что обладает большим количеством страхов. Однако среди них есть один самый сильный, с которым она борется.

"Я боюсь быть неоцененной, незамеченной, потерять свободу, быть ограниченной, боюсь потерять близких…Один сложно выделить, но, скорее всего, самый сильный страх — одиночество", — поделилась знаменитость.

Ранее звезда рассказывала, что проходит обучение, чтобы стать гештальт-терапевтом. Уже в этом году Ксения планирует поступить на факультет психологии в МГУ. Как призналась сама Бородина, она не хочет консультировать других людей, а занимается этим для собственного саморазвития.

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