Российская актриса Анна Хилькевич может похвастаться своей стройной фигурой, именно поэтому появление ее с округлившимся животом сразу вызвало волну обсуждений. Так, журналисты super.ru пишут, что она единственная из приглашенных гостей не пила алкогольные напитки, предпочитая кофе.
Пока что информация остается неподтвержденной. Актриса никак не отреагировала на появившиеся слухи.
Анна Хилькевич уже 8 лет замужем за Артуром Волковым, с которым воспитывает двоих дочерей — Арианну и Марию. Возможно, возлюбленные хотят родить мальчика.
Ранее Анна Хилькевич рассказала, почему боится сниматься в постельных сценах.
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