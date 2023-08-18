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Актрису Анну Хилькевич с округлившимся животом заподозрили в беременности

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Шоу-бизнес

Российская актриса Анна Хилькевич может похвастаться своей стройной фигурой, именно поэтому появление ее с округлившимся животом сразу вызвало волну обсуждений. Так, журналисты super.ru пишут, что она единственная из приглашенных гостей не пила алкогольные напитки, предпочитая кофе.

Актрису Анну Хилькевич с округлившимся животом заподозрили в беременности
Фото: кадр из видео с пресс-конференции Владимира Путина

Пока что информация остается неподтвержденной. Актриса никак не отреагировала на появившиеся слухи.

Анна Хилькевич уже 8 лет замужем за Артуром Волковым, с которым воспитывает двоих дочерей — Арианну и Марию. Возможно, возлюбленные хотят родить мальчика.

Ранее Анна Хилькевич рассказала, почему боится сниматься в постельных сценах.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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