Появилось новое фото без фильтров 65-летней певицы Мадонны

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мировая поп-звезда Мадонна порадовала фанатов к своему 65 дню рождения.

Фото: Личный аккаунт Makha Dakhill Jakson в Instagram

Женщина пришла в "форму" после проблем со здоровьем. В последний месяц СМИ публиковали снимки знаменитости в не самом лучшем виде. Фото с отёчностью лица обсуждали многочисленные хейтеры, намекая на негативные последствия операций у пластических хирургов.

Пару месяцев назад появилась информация о госпитализации звезды на фоне инфекции, но теперь злопыхатели уверены, что настоящей причиной обращения к врачам стала очередная операция.

И повод для слухов — новый снимок Мадонны, который в социальной сети опубликовала её подруга. На фото певица позирует на вечеринке, а сама выглядит весьма постройневшей, и лицо без одутловатости.

Буквально все фанаты пришли в восторг от "омоложения" звезды. Подписчики раздают ей комплименты, подчёркивая целеустремленность и силу воли знаменитости.

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