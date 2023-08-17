Мировая поп-звезда Мадонна порадовала фанатов к своему 65 дню рождения.
Женщина пришла в "форму" после проблем со здоровьем. В последний месяц СМИ публиковали снимки знаменитости в не самом лучшем виде. Фото с отёчностью лица обсуждали многочисленные хейтеры, намекая на негативные последствия операций у пластических хирургов.
Пару месяцев назад появилась информация о госпитализации звезды на фоне инфекции, но теперь злопыхатели уверены, что настоящей причиной обращения к врачам стала очередная операция.
И повод для слухов — новый снимок Мадонны, который в социальной сети опубликовала её подруга. На фото певица позирует на вечеринке, а сама выглядит весьма постройневшей, и лицо без одутловатости.
Буквально все фанаты пришли в восторг от "омоложения" звезды. Подписчики раздают ей комплименты, подчёркивая целеустремленность и силу воли знаменитости.
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