Российской певице Ладе Дэнс закрыли доступ к социальным сетям из-за хейта и сообщений от отвергнутого поклонника, где он угрожает убить звезду.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации, пострадавшая в дорожной аварии знаменитость, сейчас весьма болезненно реагирует на негативные известия. Поэтому по рекомендации специалистов певицу пришлось оградить от Интернета.
Сейчас 11 сообщений от недброжелателей, в том числе от влюблённого сталкера, передали правоохранителям для возбуждения уголовного дела по факту угрозы убийством.
Продюсер Лады рассказал, что звезде предстоит пройти 3-месячную программу реабилитации. Небольшие физические упражнения она сможет выполнять уже в самое ближайшее время. Нагрузку постепенно будет увеличивать.
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