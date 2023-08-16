Ладе Дэнс закрыли доступ к соцсетям из-за хейта и сообщений от отвергнутого поклонника с угрозами убийства

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Российской певице Ладе Дэнс закрыли доступ к социальным сетям из-за хейта и сообщений от отвергнутого поклонника, где он угрожает убить звезду.

Фото: Фото из ВК-аккаунта певицы https://vk.com/lada_dance_official

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации, пострадавшая в дорожной аварии знаменитость, сейчас весьма болезненно реагирует на негативные известия. Поэтому по рекомендации специалистов певицу пришлось оградить от Интернета.

Сейчас 11 сообщений от недброжелателей, в том числе от влюблённого сталкера, передали правоохранителям для возбуждения уголовного дела по факту угрозы убийством.

Продюсер Лады рассказал, что звезде предстоит пройти 3-месячную программу реабилитации. Небольшие физические упражнения она сможет выполнять уже в самое ближайшее время. Нагрузку постепенно будет увеличивать.

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