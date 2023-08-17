Продюсер Иосиф Пригожин проигнорировал первый день рождения единственного внука

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в прошлом году официально получил статус дедушки. Его дочь Даная родила сына, которого назвали Даниэлем. Вчера мальчику исполнился один год и муж Валерии забыл поздравить его с этим знаменательным событием.

Фото: prt scr youtube.com

Пригожин не раз жаловался, что из-за большого объема работы не может проводить много времени с детьми и внуками. Поэтому каждый предоставившийся момент он использует по максимуму, о чем с радостью рассказывает в своих соцсетях. На этом фоне поклонники обратили внимание, что вчера единственный внук продюсера отмечал свой первый день рождения, но поздравлений от Иосифа или его супруги в социальных сетях так и не появилось.

Фанаты считают, что между Данаей и Иосифом произошла ссора. Это связанно с тем, что некоторое время назад девушка публично обвинила отца в том, что он не уделял ей достаточно родительского внимания.

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