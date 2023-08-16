В июле прошёл скандальный фестиваль "Рандеву" в Юрмале, организатором которого выступила Лайма Вайкуле. Певица пригласила Андрея Макаревича*, Максима Галкина*, Аллу Пугачёву и украинских звёзд для участия в мероприятии, в результате чего фестиваль признали одним из самых русофобских за всю историю. Об этом сообщает портал "Утро.ру".
Более того, Вайкуле отправила часть выручки от продажи билетов на помощь ВСУ. Сейчас российские музыкальные радиостанции отказываются ставить песни латвийской артистки, поэтому Вайкуле больше не сможет зарабатывать на жителях России.
"Официального запрета не было, но негласное распоряжение пришло. С каждой звучащей песни артистка получала отчисления в авторском обществе. Теперь эта лавочка прикрылась", — отмечается в материале.
*внесены Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
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