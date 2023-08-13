Модель Алена Гаврилова показала 4-летнюю дочь от Эмина Агаларова

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и музыкальный продюсер Эмин Агаларов после воссоединения с моделью Аленой Гавриловой старается больше времени проводить с семьей. Сейчас пара вместе с дочерью находится на роскошном французском курорте Сен-Тропе.

Фото: Фото из личной страницы в ВК

43-летний Эмин делится в соцсетях с поклонниками моментами семейного отдыха. Недавно артист опубликовал новую фотографию, на которой заснял 36-летнюю супругу с дочерью Афиной на фоне Лазурного побережья.

Гаврилова в белоснежном наряде усадила на колени 4-летнюю девочку. Стоит отметить, что супруги не хотят делать Афину публичным человеком, поэтому прикрыли ее лицо смайликом в виде сердечка.

В комментариях поклонники отметили, что девочка сильно выросла, а также говорят о внешнем сходстве мамы и Афины.

Ранее стало известно, что Эмин Агаларов проводит все свободное время с семьей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.