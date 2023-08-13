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Модель Алена Гаврилова показала 4-летнюю дочь от Эмина Агаларова

0:59
Шоу-бизнес

Певец и музыкальный продюсер Эмин Агаларов после воссоединения с моделью Аленой Гавриловой старается больше времени проводить с семьей. Сейчас пара вместе с дочерью находится на роскошном французском курорте Сен-Тропе.

Модель Алена Гаврилова показала 4-летнюю дочь от Эмина Агаларова
Фото: Фото из личной страницы в ВК

43-летний Эмин делится в соцсетях с поклонниками моментами семейного отдыха. Недавно артист опубликовал новую фотографию, на которой заснял 36-летнюю супругу с дочерью Афиной на фоне Лазурного побережья.

Гаврилова в белоснежном наряде усадила на колени 4-летнюю девочку. Стоит отметить, что супруги не хотят делать Афину публичным человеком, поэтому прикрыли ее лицо смайликом в виде сердечка.

В комментариях поклонники отметили, что девочка сильно выросла, а также говорят о внешнем сходстве мамы и Афины.

Ранее стало известно, что Эмин Агаларов проводит все свободное время с семьей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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