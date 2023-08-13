Телеведущий Андрей Малахов пожалел о просмотре голливудского фильма "Барби"

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный ведущий Андрей Малахов отправился в кино, чтобы посмотреть свежий голливудский фильм "Барби" с Райаном Гослингом и Марго Робби в главных ролях. Однако, по словам российского шоумена, он не смог досмотреть картину до конца и ушел.

Фото: Инстаграм



"Фильм, собравший в прокате $1000000000 — полнейшая чушь! Ушел спустя 30 минут, до меня четыре человека вышли из кинотеатра. Кусаю локти, что, будучи зрителем, добавил свою копейку в миллиардные сборы!" — написал он в Telegram.



Премьера фильма "Барби" состоялась 19 июля. При этом картина о побеге знаменитой куклы из кукольной страны уже успела стать самым кассовым в 2023 году.

Несмотря на успех в мировом прокате, российские зрители пишут, что картина им совершенно не понравилась. А в Ливане и Кувейте фильм и вовсе хотят запретить из-за пропаганды гомосексуальности.

Также лента провалилась и в Южной Корее, собрав за одни выходные лишь 273 тысячи долларов.

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