Королевская семья забыла поздравить Меган Маркл с 42-летием

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга принца Гарри актриса Меган Маркл 4 августа отпраздновала свое 42-летие. Журналисты британский таблоидов обратили внимание, что в социальных сетях британской королевской семьи нет никаких упоминаний этого события.

Фото: instagram

Поклонники и друзья Меган Маркл завалили социальные сети герцогини поздравительными сообщениями, однако семья принца Гарри решила проигнорировать этот праздник. При этом в прошлом году королевская семья публично поздравила Меган в соцсетях.

Стоит отметить, что с днем рождения также не поздравляли детей герцогов Сассекских. Принцессе Лилибет исполнилось два года 4 июня, а принцу Арчи — четыре года 6 мая в день коронации короля Карла.

Недавно стало известно, что Меган Маркл планирует написать автобиографию, в которой откровенно расскажет про королевскую семью.

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