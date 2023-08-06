Королевская семья забыла поздравить Меган Маркл с 42-летием

Супруга принца Гарри актриса Меган Маркл 4 августа отпраздновала свое 42-летие. Журналисты британский таблоидов обратили внимание, что в социальных сетях британской королевской семьи нет никаких упоминаний этого события.
Поклонники и друзья Меган Маркл завалили социальные сети герцогини поздравительными сообщениями, однако семья принца Гарри решила проигнорировать этот праздник. При этом в прошлом году королевская семья публично поздравила Меган в соцсетях.
Стоит отметить, что с днем рождения также не поздравляли детей герцогов Сассекских. Принцессе Лилибет исполнилось два года 4 июня, а принцу Арчи — четыре года 6 мая в день коронации короля Карла.
Недавно стало известно, что Меган Маркл планирует написать автобиографию, в которой откровенно расскажет про королевскую семью.
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