Звезда сериала "Счастливы вместе" Александр Якин исчез с российских экранов

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Александр Якин, которого россияне запомнили благодаря роли неудачника-подростка Ромы Букина в сериале "Счастливы вместе", пропал с экранов. Поклонники задаются вопросом, появится ли актер в перезапуске знаменитого ситкома.

Фото: youtube.com

После выстрела Александра Якина в сериале "Счастливы вместе", его следующая крупная роль была только в сериале "Восьмидесятые". После этого артист пропал с экранов, из-за чего появились домыслы, что Якин решил завязать с актерской карьерой.

Как выяснил развлекательный портал города Чехова, откуда Александр родом, актер просто сменил амплуа и стал театральным актером. Якин поступил и успешно окончил ГИТИС, после чего вошел в труппу Театра наций, где служит уже более десяти лет.

Недавно стало известно о съемках продолжения сериала "Счастливы вместе". Вернется ли Александр Якин к своей роли Ромы Букина пока неизвестно.

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