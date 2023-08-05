Федор Добронравов объяснил секрет популярности "Сватов" любовью к зрителям

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Исполнитель роли Ивана Будько в сериале "Сваты" Федор Добронравов раскрыл секрет популярности комедийного проекта. По его словам, феномен сериала заключается в огромном количестве любви к зрителю.

Фото: inosmi.ru

По мнению журналистов издания "МК", образ Федора Добронравова в сериалы "Сваты" в какой-то момент стал олицетворять национального героя. Причем как Украины, так и России. А сам сериал стал одним из самых любимых у жителей бывшего СССР.

"В "Сватах" было очень много любви, очень много. Она перехлестывает через телевизионные экраны, попадает в наши семьи. И наш юмор, и наш быт. Мы снимали реально в любви и со стороны Украины, и со стороны России", — объяснил актер феномен сериала.

После начала спецоперации на Украине съемки сериала были поставлены на паузу из-за конфликта участников съемочной группы. Однако периодически возникают слухи о возобновлении съемок. Недавно Федор Добронравов рассказал о новом сезоне "Сватов".

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